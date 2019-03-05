Украинский футболист попал в символическую сборную недели вместе с Мбаппе

Украинский защитник Василий Кравец попал сборную недели игроков до 21 года. Все благодаря удачной игре за "Леганес" в чемпионате Испании.

WhoScored включил молодого украинца в перечень лучших игроков недели в возрасте до 21 года. В этом перечне также звездный нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

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При этом портал выставил Кравцу 7,79, что оказалось недостаточно для того, чтобы попасть в символическую сборную недели чемпионата Испании. При этом Кравец помог "Леганес" на своем поле обыграть "Леванте". И если бы партнеры украинца лучше реализовывали свои моменты, то в активе игрока были бы два результативных паса.

Видеообзор матча Леганес – Леванте

Неудивительно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривает возможность позвать Василия Кравца на матчи главной команды.

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