Украинский футболист считает, что не нарушал закон, играя в чемпионате оккупированного Крыма

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Сергей Чеботарев
Сергей Чеботарев / MatchDay

Украинский полузащитник Сергей Чеботарев прокомментировал разрыв контракта с "Вересом" через три дня после его подписания.

Ранее Спорт 24 писал, что "Верес" решил отказаться от услуг футболиста из-за того, что тот играл в оккупированном Крыму. Сам Чеботарев себя виновным не считает, утверждая, что Крым – это Украина.

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Для меня непонятно, почему клуб в своем заявлении сказал, что я скрыл, где играл. Это доступная информация, она есть в интернете. Я отнесся бы с полным пониманием, если бы все было честно. А когда договариваемся, а после этого клуб в официальном заявлении пишет неправду, чтобы кому-то угодить, для меня это непонятно,
цитирует слова футболиста SportArena.

По сообщению на официальном сайте "Вереса", при подписании соглашении грок скрыл информацию о том, что играл за футбольный клуб "Кафа", указав своими предыдущими профессиональными клубами "Буковину" (Черновцы), где провел часть прошлого сезона, и грузинский "Зугдиди".

Реалии нашего футбола таковы, что политика выходит на первое место, забывая про свою главную составляющую – спорт как таковой. Играть в чемпионате Крыма – это не плохо и не хорошо. УЕФА сделал специальный статус для Крыма в футболе, чемпионат Крыма не имеет отношения к России. Я не нарушал закон, а просто играю в футбол, а смешивать его с политикой или нет – каждый выбирает сам для себя. Отношение ко всей ситуации с войной в Украине у меня негативное – и Крым, и Донбасс были и должны оставаться в Украине, надеюсь, скоро все вернется на свои места.

27-летний Чеботарев является воспитанником "Днепра". Также играл за "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнафту" и "Севастополь". Также в 2015-2016 годах Чеботарев выступал за "Кафу" из Феодосии во временно оккупированном Россией Крыму.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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