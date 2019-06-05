Украинский футболист сменил клуб в Германии

Украинский полузащитник Борис Тащи стал игроком немецкого клуба "Санкт Паули". Соглашение рассчитано на три года.

Борис Тащи перешел в "Санкт-Паули" из другого немецкого клуба "Дуйсбурга". За этот клуб в этом сезоне украинец провел 21 матч, в котором забил два гола и отдал один результативный пас. Однако это не спасло "Дуйсбург" от вылета из второй Бундеслиги.

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"Санкт-Паули" же занял девятое место во второй Бундеслиге.

Стоит отметить, что 25-летний Борис Тащи имеет опыт выступления в элите немецкого футбола за "Штутгард".