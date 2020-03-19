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Украинский футболист Соболь попал в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии

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Защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь в этом сезоне показывает эффективную игру в бельгийском "Брюгге". Средний балл украинца составляет 298 очков.

Такой рейтинг составил ресурс InStat Index, который занимается объективными рейтингами эффективности игры футболистов и команд.

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Одинаковый показатель с Эдуардом Соболем также у капитана "Гента" Вадиса Одиджа-Офоэ, а на первом месте одноклубник Соболя – Крепин Диатта (305 баллов).

В топ-20 входит и украинский полузащитник Роман Безус – 276 баллов. Среди представителей своего амплуа, центральных атакующих хавбеков, он занимает третье место.

Добавим, что этот ресурс опубликовал рейтинг футболистов УПЛ. Так, по их итогом наиболее полезным игроком чемпионата признали игрока донецкого "Шахтера" Тайсона – 330 баллов. Футболист на несколько баллов опередил своих одноклубников Исмаили (303) и Марлоса (302).

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Автор: София Кулай
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
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