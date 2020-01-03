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Украинский футболист вернулся в "Шахтер" после аренды в европейском клубе

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Артем Дудик / Footboom

Полузащитник Артем Дудик покинул "Слуцк". Арендное соглашение 23-летнего украинца истекло и он вернулся в "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

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Дудик присоединился к "Слуцку" в марте 2019 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч за белорусский клуб, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Артем стал игроком "Шахтера" в августе 2017 года. Ранее он выступал за "Волынь". За первую команду "горняков" полузащитник не играл.

"Шахтер" завершил первую часть сезона на первом месте УПЛ, опережая "Динамо" на 14 очков. "Горняки" выйдут из отпуска 16 января.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер
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