Украинский футболист забавно отобрал у судьи красную карточку во время матча: видео

"Динамо" Брест, цвета которого защищают Артем Милевский и Александр Нойок, провело товарищеский матч с "Астаной".

На 56-й минуте в белорусской команде был удален Сергей Кисляк. Перед этим к судье подошел полузащитник брестчан Александр Нойок, который отобрал у судьи карточки.

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Правда, не помогло – рефери вернул свои "рабочие инструменты" обратно и все равно отправил Кисляка с поля.

Матч закончился со счетом 2:2. Голы у "Динамо" Брест забили Нехайчик и Лаптев. На 56 минуте был удален Кисляк, а на 87 минуте пенальти не реализовал Савицкий.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Артем Милевский в январе этого года был официально объявлен игроком команды "Динамо-Брест".

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