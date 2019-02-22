Украинский футболист забавно отобрал у судьи красную карточку во время матча: видео

0 Читати новину українською
Александр Нойок
Александр Нойок / ФК "Динамо" Брест

"Динамо" Брест, цвета которого защищают Артем Милевский и Александр Нойок, провело товарищеский матч с "Астаной".

На 56-й минуте в белорусской команде был удален Сергей Кисляк. Перед этим к судье подошел полузащитник брестчан Александр Нойок, который отобрал у судьи карточки.

Читайте также: Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео

Правда, не помогло – рефери вернул свои "рабочие инструменты" обратно и все равно отправил Кисляка с поля.

Матч закончился со счетом 2:2. Голы у "Динамо" Брест забили Нехайчик и Лаптев. На 56 минуте был удален Кисляк, а на 87 минуте пенальти не реализовал Савицкий.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Артем Милевский в январе этого года был официально объявлен игроком команды "Динамо-Брест".

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
В Крыму произошло смертельное ДТП с участием военной техники оккупантов: фото
сегодня
965
Теги: Новости Беларуси Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
сегодня 20:36 УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
75
Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
сегодня 15:09 Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
173
Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
сегодня 12:30 Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 57
Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
сегодня 10:28 Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
178
"Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
сегодня 00:04 "Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
746
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук