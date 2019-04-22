Украинский футболист забил невероятный гол из центра поля, чем спровоцировал драку: видео

Украинский полузащитник Владлен Юрченко отличился забитым голом за "Вайле" в чемпионате Дании. Но его гол стал причиной драки на поле.

Причиной стало то, что украинец пробил с центра поля, когда команды разыгрывали спорный удар. Голкипер "Орхуса" не ожидал такого удара, и пропустил гол. После этого на поле возникла потасовка. Закончилось все тем, что игроки "Вайле расступились", и "Орхус" забил гол.

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Но после этого Юрченко снова вывел "Вайле" вперед голом со штрафного. При этом что в это время "Вайле" играл в меньшинстве.

Однако удержать хотя бы ничью хозяевам не удалось. "Орхус" сначала сравнял счет на пятьдесят седьмой минуте. А в конце матча забил два гола.

Юрченко имел возможность сократить разницу в счете, но на 90+7 минуте не реализовал пенальти – вратарь справился с его ударом.

"Вайле" занимает последнее место в группе выбывания, поэтому может вылететь из элиты чемпионата Дании. За клуб выступает еще один украинец Сергей Гринь.