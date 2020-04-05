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Украинский футболист Зозуля подарил больнице оборудование для борьбы с коронавирусом

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Роман Зозуля / facebook.com

Футболист испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля решил помочь местной больнице в борьбе с коронавирусом. Украинец подарил медучреждению в Альбасете шарнирно-сочлененную кровать.

Подарок от 30-летнего украинского форварда разместят в отделении интенсивной терапии.

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Фотографией с подарком Зозули поделилось местное радио.

Добавим, что Роман Зозуля подписал контракт с клубом в 2017 году. А уже в ноябре 2019-го года представители "Альбасете" проводили опрос среди болельщиков, по результатам лучшим игроком клуба был признан Роман Зозуля.

В декабре 2019 года за оскорбительные выкрики в адрес Зозули с обвинениями в нацизме со стороны болельщиков на трибунах был остановлен, а затем отменен матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете".

По состоянию на сегодня, 5 апреля, Испания занимает второе место среди всех стран по количеству заболеваний коронавирусом. В стране выявлено более 126 тысяч человек, из них почти 12 тысяч человек умерли и более 34 тысяч выздоровели.

Профилактика COVID-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Роман Зозуля Коронавирус COVID-19 Футбол Спорт
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