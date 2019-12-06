Украинский футболист Зозуля трогательно поздравил военных с Днем ВСУ

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Роман Зозуля

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля поздравил военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Как известно, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. В этот день 28 лет назад Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных силах Украины".

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И еще один праздник, праздник силы и мужества. День ВСУ! Поздравляю всех и каждого, кто причастен к вооруженным силам. Помните, вы – ГЕРОИ. Вы именно те люди, которыми гордятся взрослые и дети. Благодаря вам мы живем и имеем возможность работать, ходить по улицам своей родной независимой Украины.

Я склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны... Спасибо их матерям, женам, мужьям и детям! Ваши семьи – герои. Очень вам спасибо, что защищаете нас!
– написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Спорт 24 писал, что болельщики испанского "Альбасете" назвали украинского нападающего Романа Зозулю лучшим игроком по итогам октября.

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Автор: Висент Луис
Теги: Вооруженные силы Украины Роман Зозуля Новости Спорта Спорт Футбол
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