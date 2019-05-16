Украинский футбольный клуб неожиданно может прекратить свои выступления

Исполняющий обязанности президента винницкой "Нивы", которая выступает во Второй лиге, Вадим Кудияров рассказал об инциденте с нападением болельщиков на арбитра после матча с "Полесьем".

После поединка, который завершился со счетом 2:1 в пользу "Полесья", болельщики "Нивы" выбежали на футбольное поле, чтобы побить главного арбитра матча Дениса Резникова.

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И.о. президента "Нивы" Вадим Кудияров не разделяет действия отдельных болельщиков, которые выбежали на поле после матча. Однако отметил несправедливую работу арбитра.

Я, как и многие из других, причастных к нашему клубу, этой ночью не спал вообще. Я не поддерживаю того варварства, которое произошло после игры, но не могу возразить людям, которые на эмоциях начали беспорядки. Не знаю, как смотреть в глаза жителям после такого судейства. Не понимаю, зачем это все тогда? Как бороться с этим "убийством со свистком"?

Судья, выйдя на поле после перерыва, просто "оторвал головы" команде. Поставил пенальти, которого не было, и свистел только в одну сторону. Болельщики все видели. Градус недовольства на трибунах рос. Не удивительно, что так в итоге все закончилось,

– цитирует Вадима Кудиярова SportArena.

Кроме того, и.о. президента "Нивы" заявил, что клуб может сняться со Второй лиги. Решение будет принято после встречи с руководством.

Вы знаете, мы сейчас проведем встречу с руководством и будем принимать решение. Морально готовы снять "Ниву" с турнира. Зачем искать эти средства, инвестировать в детский футбол, собирать каждую копейку на футбол, если вот так весь сезон можно перечеркнуть? Зачем мы это делаем? Чтобы кто-то купил потом за 100 гривен судью, и над нами издевались?

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В таком случае мы не готовы участвовать в развитии профессионального футбола в Винницкой области. Это не спорт, а какая-то "финансовая пирамида"! Я поддерживаю другие виды, то лучше сосредоточусь чисто на них, там больше удовольствия и меньше такой грязи. Где такое видано в мире?!

Каким образом судьи назначаются? Какие оценки они получают? Вот приехал арбитр и очень классно отсудил. Если бы полиция на пять минут позже сработала, он бы больше не свистел. А на нас еще и все обвинения, куча задержанных, руководство спрашивает: "Что у вас там происходит, что за "кипиш" на всю страну?" Вот сейчас будем собираться и решать, как жить дальше. Винницкая "Нива" может прекратить участие во второй лиге, хотя за игрой были в шаге от первой,

– сказал чиновник.

За два тура до финиша Второй лиги "Нива" занимает четвертое место с 41 очком в активе. Винницкий клуб сохраняет математические шансы выйти в Первую лигу.

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