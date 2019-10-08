Украинский гимн в Москве: каратистка Терлюга завоевала феерическую победу (видео)
Украинский каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на 6-м этапе Премьер-лиги WKF, который состоялся в Москве.
Терлюга, которая выступает в весовой категории до 55 кг, выиграла "на ноль" все пять поединков на московском татами.
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Она победила шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сиору Накамуру (3:0), иранку Тарават Хаксар (1: 0), а в финале разгромила японку Сару Ямада (6: 0) .
Это пятый триумф одесситки на турнирах Karate 1 в этом сезоне и гарантированный титул Grand Winner по его итогам. Эта победа подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге.
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