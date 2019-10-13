Украинский гимнаст Радивилов выиграл медаль на чемпионате мира

19 Читати новину українською
Игорь Радивилов
Игорь Радивилов / НОК Украины

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия) проходят финальные соревнования. Украинец Игорь Радивилов выиграл бронзу в опорном прыжке.

Украинский гимнаст набрал 14,749 балла, уступив двумя сотыми представителям России Артуру Далалояну и Никите Нагорному.

Смотрите также: Невероятное выступление Верняева на чемпионате мира и историческая медаль: видео

Спортивная гимнастика

Опорный прыжок

1. Никита Нагорный (Россия) – 14,966
2. Артур Далалоян (Россия) – 14,933
3. Игорь Радивилов (Украина) – 14,749

Это уже вторая бронза для Украины на чемпионате мира в Германии. В пятницу, 11 октября, Олег Верняев выиграл первую в истории Украины награду на чемпионате мира в многоборье.

blog_ava
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
сегодня
823
Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Спортивная гимнастика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Александр Усик - Чазз Уизерспун: видео боя
сегодня 07:41 Александр Усик - Чазз Уизерспун: видео боя
Юрій Семенюк 49056
Импровизация: почему дебют Усика не впечатлил
сегодня 12:40 Импровизация: почему дебют Усика не впечатлил
Михайло Гема 415
Италия вслед за Бельгией вышла на Евро-2020
сегодня 12:10 Италия вслед за Бельгией вышла на Евро-2020
Михайло Гема 260
Боттас выиграл гран-при Японии, Mercedes завоевал Кубок конструкторов в 2019 году
сегодня 10:07 Боттас выиграл гран-при Японии, Mercedes завоевал Кубок конструкторов в 2019 году
84
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 12-го октября
сегодня 09:07 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 12-го октября
Юрій Семенюк 844
Новости
Больше новостей
Залиште відгук