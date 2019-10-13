Украинский гимнаст Радивилов выиграл медаль на чемпионате мира
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия) проходят финальные соревнования. Украинец Игорь Радивилов выиграл бронзу в опорном прыжке.
Украинский гимнаст набрал 14,749 балла, уступив двумя сотыми представителям России Артуру Далалояну и Никите Нагорному.
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Спортивная гимнастика
Опорный прыжок
1. Никита Нагорный (Россия) – 14,966
2. Артур Далалоян (Россия) – 14,933
3. Игорь Радивилов (Украина) – 14,749
Это уже вторая бронза для Украины на чемпионате мира в Германии. В пятницу, 11 октября, Олег Верняев выиграл первую в истории Украины награду на чемпионате мира в многоборье.
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