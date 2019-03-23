Украинский гимнаст Радивилов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира
Украинский гимнаст Игорь Радивилов вновь на пьедестале почета Кубка мира. На этот раз украинец завоевал серебряную награду в Дохе.
Игорь Радивилов показал результат 14,916 в опорном прыжке. Этого хватило лишь на серебряную награду. Золото досталось олимпийскому чемпиону Лондона-2012 корейцу Ян Хак Сону (15,266).
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На предыдущем этапе Кубка мира в Баку Игорь Радивилов получил бронзовую медаль в упражнениях на кольцах. А также серебряную награду в опорном прыжке.
Источник: 24 Канал
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