Украинский гимнаст выиграл серебряную награду на Чемпионате Европы

Украинский гимнаст Петр Пахнюк стал вице-чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях.

На чемпионате Европы в польском Щецине украинец набрал 15,333 балла. Этого хватило только для серебряной награды. Золото получил россиянин Никита Нагорный.

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Ура, нарешті приємні новини з Щецина!



Петро Пахнюк - віце-чемпіон Європи!!!



Український гімнаст отримує за свою комбінацію на брусах 15,333 і здобуває срібну нагороду чемпіонату Європи у Щецині



Вітаємо, молодчина!!!#ECSzczecin2019 pic.twitter.com/IrxsbJpOSR — НОК України (@OlympicUA) 14 квітня 2019 р.

Еще один украинец – Олег Верняев – стал лишь восьмым в этом упражнении. Но стоит отметить, что гимнаст еще восстанавливается после травмы.

Награда Петра Пахнюка стала единственной для сборной Украины на этом турнире.