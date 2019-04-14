Украинский гимнаст выиграл серебряную награду на Чемпионате Европы

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Петр Пахнюк с серебряной наградой
Петр Пахнюк с серебряной наградой / xsport.ua

Украинский гимнаст Петр Пахнюк стал вице-чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях.

На чемпионате Европы в польском Щецине украинец набрал 15,333 балла. Этого хватило только для серебряной награды. Золото получил россиянин Никита Нагорный.

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Еще один украинец – Олег Верняев – стал лишь восьмым в этом упражнении. Но стоит отметить, что гимнаст еще восстанавливается после травмы.

Награда Петра Пахнюка стала единственной для сборной Украины на этом турнире.

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Теги: Новости Спорта Спорт Спортивная гимнастика
Источник: 24 Канал
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