Украинский гимнаст выиграл серебряную награду на Чемпионате Европы
Украинский гимнаст Петр Пахнюк стал вице-чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях.
На чемпионате Европы в польском Щецине украинец набрал 15,333 балла. Этого хватило только для серебряной награды. Золото получил россиянин Никита Нагорный.
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Еще один украинец – Олег Верняев – стал лишь восьмым в этом упражнении. Но стоит отметить, что гимнаст еще восстанавливается после травмы.
Награда Петра Пахнюка стала единственной для сборной Украины на этом турнире.
Источник: 24 Канал
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