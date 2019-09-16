Украинский голкипер Лунин вошел в топ-40 претендентов на футбольную премию Golden Boy

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Андрей Лунин, который выступает в аренде в "Вальядолиде", остался в списке претендентов на премию Golden Boy и после сокращения номинантов до сорока.

В данный момент в нашего вратаря лишь 3% голосов, в то время как главным претендентом на победу является Абдулкадир Омюр с "Трабзонспора" (24%).

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Награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года. Кроме вратаря "Реала" и сборной Украины, в нем находятся такие игроки, как Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маттео Гендузи ("Арсенал"), Николо Дзаньоло ("Рома"), Жоау Феликс ("Бенфика").

По итогам молодежного чемпионата мира, на котором Украина выиграла золотые медали, Лунин признан лучшим голкипером турнира.

Голосование за лучшего молодого футболиста будет проходить до конца года, а в октябре список претендентов сократится до 20-ти.

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Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
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