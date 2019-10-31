Украинский гонщик выступит на трассе "Яс-Марина" в Абу-Даби

Двукратный чемпион Украины по картингу Иван Пеклин примет участие в гонке Формулы-4 в ОАЭ. Во время гоночного уикенда Формулы-1 в Абу-Даби украинец выступит на знаменитой трассе "Яс-Марина".

Новый сезон Формулы-4 стартует как раз во время уик-энда Формулы-1 и начнется с этапа Trophy Round, который не входит в зачет серии.

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Гоночный уикенд стартует в пятницу, 29 ноября и продлится до 1 декабря.

Расписание заездов по времени ОАЭ:

Пятница, 29 ноября:

Первая практика – 10:00-10:30

Квалификация – 16:00-16:20

Суббота, 30 ноября:

Гонка 1 – 12:30-12:50

Воскресенье, 1 декабря:

Гонка 2 – 12:30-12:50

В своем фейсбуке Иван Пеклин опубликовал обращение к болельщикам, в котором просит поддержать его в ОАЭ.

Привет друзья! Спешу поделиться с вами радостной новостью. Я участвую в трофее Формулы 4, который пройдёт вместе с Формулой-1 в ОАЭ с 29 ноября по 1 декабря. Пожалуйста распространите эту новость, я буду вам очень благодарен! Расписание заездов: По времени ОАЭ Пятница 29 ноября: FP1 - 10:00-10:30 Qualification - 16:00-16:20 Суббота 30 ноября: Race 1 - 12:30-12:50 Воскресенье 1 декабря: Race 2 - 12:30-12:50 Спасибо большое! Увидимся на трассе Yas Marina! Опубліковано Ivan Peklin Неділя, 27 жовтня 2019 р.

В прошлом году Иван не попал в Формулу-4 из-за отсутствия финансирования. Он только успел протестировать болид Формулы-4 в Ле-Мане.