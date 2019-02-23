Украинский город официально претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2021: известны конкуренты

УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года.

Процесс подачи заявок и выбора стадионов для финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА 2021 стартовал в октябре 2018 года.

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Стадион "Металлист" в Харькове поборется за право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году, также на проведение поединка претендуют стадион "Динамо" в Минске (Беларусь), стадион "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия), стадион "Олимпийский" в Хельсинки (Финляндия).

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые будут принимать финалы Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубок УЕФА 29 мая 2019 года.

А вот решение за место проведения финала Лиги чемпионов будет принято в сентябре.

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