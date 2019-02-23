Украинский город официально претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2021: известны конкуренты

49 Читати новину українською
Стадион "Металлист"
Стадион "Металлист" / Фото из открытых источников

УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года.

Процесс подачи заявок и выбора стадионов для финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА 2021 стартовал в октябре 2018 года.

Читайте также: Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Динамо" – "Челси": цена

Стадион "Металлист" в Харькове поборется за право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году, также на проведение поединка претендуют стадион "Динамо" в Минске (Беларусь), стадион "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия), стадион "Олимпийский" в Хельсинки (Финляндия).

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые будут принимать финалы Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубок УЕФА 29 мая 2019 года.

А вот решение за место проведения финала Лиги чемпионов будет принято в сентябре.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
сегодня
8018
Теги: Спорт Футбол УЕФА Новости Харькова
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
сегодня 10:23 Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
44
УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
22 февраля 20:36 УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
147
Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
22 февраля 15:09 Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
237
Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
22 февраля 12:30 Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 65
Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
22 февраля 10:28 Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
237
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук