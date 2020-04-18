Украинский гранд поборется с российскими клубами за вратаря сборной Албании
Луганская "Заря" проявляет интерес к 22-летнему вратарю турецкого "Менеменспора" Гентиану Сельмани.
Кроме клуба УПЛ за 21-летним албанцем следят "Болонья", "Олимпиакос", "Спартак" Москва и "Краснодар".
Кстати В России есть тренер, который может возглавить киевское "Динамо", – известный комментатор
Сельмани присоединился к "Менеменспору" в августе прошлого года. Контракт голкипера с турецким клубом действует до июня 2021 года.
В текущем сезоне Сельмани провел 29 матчей за "Менеменспор" во всех турнирах, пропустив 39 голов. На счету голкипера 14 поединков за Албанию U-21. Также он вызывался в главную сборную страны, но пока не дебютировал за национальную команду.
"Заря" идет на втором месте в УПЛ, опережая "Динамо" по результатам личных встреч. "Менеменспор" занимает 12 позицию во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Такое, как сейчас в Беларуси, со мной впервые в жизни, – экс-тренер "Зари" Вернидубсегодня , 13:00
-
Новая дата боя Ломаченко, клуб УПЛ сократил зарплаты игрокам: главные новости спорта 17 апрелясегодня , 08:00
-
Направляли автомат прямо в лицо: шведский футболист рассказал о бегстве из Крыма в 2014 годусегодня , 16:58
-
Лидер "Динамо" откровенно признался, что думает о трансфере в "Шахтер"сегодня , 11:14
-
Похоже на расизм: американский боксер заявил, что не проиграет Ломаченко из-за цвета кожисегодня , 14:19
-
В "Динамо" заговорили о снижении зарплат, хотя Суркис обещал этого не делатьсегодня , 14:39