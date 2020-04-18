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Украинский гранд поборется с российскими клубами за вратаря сборной Албании

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Гентиан Сельмани / Twitter

Луганская "Заря" проявляет интерес к 22-летнему вратарю турецкого "Менеменспора" Гентиану Сельмани.

Кроме клуба УПЛ за 21-летним албанцем следят "Болонья", "Олимпиакос", "Спартак" Москва и "Краснодар".

Кстати В России есть тренер, который может возглавить киевское "Динамо", – известный комментатор

Сельмани присоединился к "Менеменспору" в августе прошлого года. Контракт голкипера с турецким клубом действует до июня 2021 года.

В текущем сезоне Сельмани провел 29 матчей за "Менеменспор" во всех турнирах, пропустив 39 голов. На счету голкипера 14 поединков за Албанию U-21. Также он вызывался в главную сборную страны, но пока не дебютировал за национальную команду.

"Заря" идет на втором месте в УПЛ, опережая "Динамо" по результатам личных встреч. "Менеменспор" занимает 12 позицию во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Футбол Новости Спорта Спорт ФК Заря
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