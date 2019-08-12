Украинский гроссмейстер Илья Нижник ярко победил на чемпионате США

Украинский гроссмейстер Илья Нижник блестяще победил на 120-м открытом чемпионате США, финишировавшем в Орландо.

Украинец набрал 8 очков из 9-ти и единолично занял первое место. В турнире принимали участие 357 участников, среди которых 17 – гроссмейстеры, сообщают "Украинские шахматы" в Facebook.

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Топ-25 чемпионата США по шахматам:

Ранее украинка Анна Музычук рассказала для Спорт24 о приходе в шахматы, танцах и рисовании, ярких победах и болезненных поражениях, допинге в шахматах, подготовке к турнирам и своей мечте. Обо всем этом читайте – по ссылке.