Украинский хавбек "Слуцка" Тетеренко: Между белорусами и украинцами разницы вообще не вижу

Украинский полузащитник "Слуцка" Юрий Тетеренко рассказал о жизни и работе в Беларуси, а также сравнил украинцев и белорусов.

Соответствующее интервью украинец дал изданию Sport Arena.

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"Сейчас в команде со мной один украинец – Сергей Чеботаев из "Вереса". Раньше я не был с ним знаком, но сейчас нормально подружились. Хорошо, когда в команде есть земляки. В прошлом году со мной в "Слуцке" был мой друг Артем Дудик – мы вместе играли с ним в "Волыни".

Слуцк и Луцк – не сильно похожие города. Слуцк поменьше, но здесь достаточно комфортно. Для нормальной жизни все есть, в часе езды Минск – можно съездить, прогуляться, если здесь становится немного скучно. Между белорусами и украинцами разницы вообще не вижу. Здесь такие же приветливые и спокойные люди, как и у нас,

– сказал Тетеренко.

Чемпионат Беларуси остается единственным, который так и не замер из-за пандемии Covid-19. В то время, когда другие европейские национальные соревнования еще только готовятся выйти из карантина, здесь прошел уже седьмой тур.

Юрий Тетеренко – воспитанник луцких ДЮСШ-2 "Украина" и "Волынь", в которой занимался вместе с Александром Чепелюком, Юрием Романюком и Артемом Дудиком

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