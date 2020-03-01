Украинский хоккеист Мережко до крови избил россиянина во время матча – видео

В матче 1/8-й финала Кубка Петрова (ВХЛ) против нефтекамского "Тороса" украинский защитник узбекского "Хумо" Игорь Мережко принял участие в зрелищной драке.

Мережко сошелся в кулачном бою с российским защитником Андреем Банниковым, не оставив тому шансов попасть по себе, а Мережко в свою очередь успевал пробивать по сопернику и еще заводить трибуны в Ташкенте, пишет Xsport.

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Это была третья игра серии, в которой «Хумо» одержал победу 4:1, а затем переиграл "Торос" во второй раз – 1:0. Счет в противостоянии стал равным – 2:2. Следующие матчи пройдут 1-го и 4 марта.

Игорь Мережко устроил драку в матче Кубка Петрова: смотрите видео

Ранее 21-летний защитник "Хумо" отыграл в составе сборной Украины на олимпийской квалификации в Казахстане.