Украинский хоккеист съел лимон на скорость, выполняя вызов в челлендже: видео
Во время вынужденной паузы, связанной с карантином, в Украинской хоккейной лиге провели первый онлайн-баттл "Без клюшек". Первыми в битве "вне льда" сошлись игроки "Донбасса" и "Днепра" Севастьян Карпенко и Никита Коваленко.
В конце выпуска Севастьян Карпенко бросил вызов своему оппоненту – съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета.
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Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в своем Instagram.
Стоит отметить, чтобы съесть целый лимон, хоккеисту понадобилось всего 42 секунды.
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