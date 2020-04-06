24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Украинский хоккеист съел лимон на скорость, выполняя вызов в челлендже: видео

- Читати новину українською
Никита Коваленко / УХЛ

Во время вынужденной паузы, связанной с карантином, в Украинской хоккейной лиге провели первый онлайн-баттл "Без клюшек". Первыми в битве "вне льда" сошлись игроки "Донбасса" и "Днепра" Севастьян Карпенко и Никита Коваленко.

В конце выпуска Севастьян Карпенко бросил вызов своему оппоненту – съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета.

К слову Легенда сборной Украины учит готовить алкогольные коктейли: видео

Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в своем Instagram.

Стоит отметить, чтобы съесть целый лимон, хоккеисту понадобилось всего 42 секунды.

Больше новостей о футболе, хоккее, баскетболе, боксе и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
Новини України 37088
сегодня , 09:58 Вербич показал "форму" "Динамо" на следующий сезон: курьезное фото
Футбол 1463
сегодня , 12:09 "Была большая паника": футболист Морозюк сообщил, где его жена подхватила коронавирус
Футбол 1622
сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 218615
сегодня , 10:17 Врач футбольного клуба "Реймс" совершил самоубийство из-за коронавируса
Футбол 1327
сегодня , 11:38 Боя не будет: следующий соперник Ломаченко сделал неожиданное заявление
Бокс 3232
сегодня , 08:00 Роналду устанавливает новое достижение, украинца дисквалифицировали за допинг – главные новости
Інші види спорту 795
сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
Новини України 24365
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
5 апреля 17:40 #Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео
Софія Кулай
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
5 апреля 12:04 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 08:50 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
4 апреля 22:20 У игрока "Ювентуса" снова обнаружили коронавирус после лечения
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук