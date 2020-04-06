Украинский хоккеист съел лимон на скорость, выполняя вызов в челлендже: видео

Во время вынужденной паузы, связанной с карантином, в Украинской хоккейной лиге провели первый онлайн-баттл "Без клюшек". Первыми в битве "вне льда" сошлись игроки "Донбасса" и "Днепра" Севастьян Карпенко и Никита Коваленко.

В конце выпуска Севастьян Карпенко бросил вызов своему оппоненту – съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета. К слову Легенда сборной Украины учит готовить алкогольные коктейли: видео Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в своем Instagram. Стоит отметить, чтобы съесть целый лимон, хоккеисту понадобилось всего 42 секунды. Больше новостей о футболе, хоккее, баскетболе, боксе и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24