Украинский хоккеист забросил эффектную шайбу в дебютном поединке за сборную Украины

Сборная Украины сыграла очередной матч на турнире в Эстонии. Соперником украинцев была команда-хозяйка соревнований. А одну из шайб за "сине-желтых" забросил дебютант сборной Украины Илья Коренчук

Именно шайба Коренчука помогла сравнять счет в матче. Украинцы пропустили уже на первой минуте встречи, однако на 10-й минуте счет уже был равный.

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Коренчук после вбрасывания шайбы самостоятельно обвел защиту противника и отправил ее точно за спину эстонского вратаря, сравнял тем самым цифры на табло.

Видео эффектной шайбы Коренчука в ворота сборной Эстонии