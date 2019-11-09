Украинский хоккеист забросил эффектную шайбу в дебютном поединке за сборную Украины

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Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею / ФХУ

Сборная Украины сыграла очередной матч на турнире в Эстонии. Соперником украинцев была команда-хозяйка соревнований. А одну из шайб за "сине-желтых" забросил дебютант сборной Украины Илья Коренчук

Именно шайба Коренчука помогла сравнять счет в матче. Украинцы пропустили уже на первой минуте встречи, однако на 10-й минуте счет уже был равный.

Как это было: Сборная Украины по хоккею одержала первую победу в новом сезоне

Коренчук после вбрасывания шайбы самостоятельно обвел защиту противника и отправил ее точно за спину эстонского вратаря, сравнял тем самым цифры на табло.

Видео эффектной шайбы Коренчука в ворота сборной Эстонии

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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