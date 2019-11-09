Украинский хоккеист забросил эффектную шайбу в дебютном поединке за сборную Украины
Сборная Украины сыграла очередной матч на турнире в Эстонии. Соперником украинцев была команда-хозяйка соревнований. А одну из шайб за "сине-желтых" забросил дебютант сборной Украины Илья Коренчук
Именно шайба Коренчука помогла сравнять счет в матче. Украинцы пропустили уже на первой минуте встречи, однако на 10-й минуте счет уже был равный.
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Коренчук после вбрасывания шайбы самостоятельно обвел защиту противника и отправил ее точно за спину эстонского вратаря, сравнял тем самым цифры на табло.
Видео эффектной шайбы Коренчука в ворота сборной Эстонии
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