Украинский хоккеист забросил свою первую шайбу за канадский клуб: видео

19-летний воспитанник харьковского хоккея Феликс Морозов забросил свою первую шайбу в северо-американской лиге QMJHL.

В своем втором матче за клуб Baie-Comeau Drakkar Феликс забросил в ворота Rimouski Ocеanic. Команда украинца уступила 3:5, пишет "Главком".

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К слову, после получения из юниорской сборной Украины титула чемпиона мира в дивизионе 1В, на котором Морозов стал в составе нашей команды лучшим бомбардиром, Феликс в прошлом году перешел в другой клуб QMJHL– Victoriaville Tigress..

За него в сезоне 2018/2019 наш нападающий в 51-м матче забросил шесть шайб и отдал семь передач в регулярном чемпионате и записал на свой счет еще два гола в восьми матчах плей-офф.