Украинский экс-нападающий "Шахтера" и "Динамо" забил победный гол в Турции: видео

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Александр Гладкий
Александр Гладкий / ФК "Адана Демирспор"

Бывший нападающий "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Металлиста" и "Карпат" Александр Гладкий отличился голом в матче второго по рангу чемпионата Турции.

В 24 туре турецкой Первой лиги "Эскишехирспор" принимал "Адана Демирспор". В составе гостей на 63 минуте на поле появился украинский нападающий Александр Гладкий.

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Форварду понадобилось всего 11 минут, чтобы отметиться голом. Гладкий вышел один на один с голкипером соперника и уверенно переиграл его, сделав счет 2:0.

После 24 туров "Адана Демирспор" занимает в турецкой Первой лиге восьмое место. Команда имеет 37 очков, тогда как лидер, "Денизлиспор" – 50. "Ескишехиспор" с 25 пунктами идет 14-м из 18 команд.

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Теги: Спорт Футбол Новости Турции Динамо Шахтер
Источник: 24 Канал
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