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Украинский кикбоксер эффектно победил россиянина на престижном турнире: видео

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Сергей Адамчук

Украинский кикбоксер Сергей Адамчук (11-6, 0 КО) одержал уверенную победу над опытным россиянином Алексеем Ульяновым (29-7-1, 7 КО) в рамках турнира Glory 74, который проходил в нидерландском Арнеме.

В ожесточенной дуэли украинский кикбоксер сумел победить соперника разделенным решением судей (29-28, 29-28, 27-30, 27-30, 29-28) и завоевал право на титульный поединок.

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Лучшим эпизодом боя с Ульяновым стала неожиданная вертушка от украинского кикбоксера.

29-летний Адамчук является уроженцем Кривого Рога. За свою карьеру он провел 51 бой в кикбоксинге. На счету украинского бойца 40 побед, 15 из которых он одержал нокаутом, а также 11 поражений.

Ожидается, что теперь Адамчук выйдет на ринг 29 февраля 2020 года в чемпионском бою, главном поединке шоу Glory 75 в Утрехте, против тайского бойца Петчпаномрунг Киатмоокао (по кличке Пэтч).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Бокс Спорт
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