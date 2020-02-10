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Украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений за видео со спецназом РФ

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Павел Журавлев / dumskaya.net

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев требует от Василия Ломаченко объяснить свою позицию из-за скандального видео с российскими спецназовцами.

Об этом Журавлев заявил на своем канале в YouTube.

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На основании одного ролика, происхождение которого пока непонятно, делать преждевременные выводы я бы не стал. Мое личное мнение – Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца. И вот эту надпись: "Спасибо вежливым людям", мы в Украине последние 6 лет уже знаем, кто эти "вежливые люди", он просто не видел.

Триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к "вежливым людям", и стоит ли им говорить спасибо. Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия, не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, – перестали волноваться, а те, кто радуются, – перестали или продолжили радоваться,
– сказал Журавлев.

Напомним, на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео
на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео благодарит "вежливых людей". Так называли российских военных без опознавательных знаков, которые захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова. Из-за этого на боксера полился шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Василий Ломаченко Новости Спорта Спорт Бокс
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