Украинский клуб неожиданно покидает известный тренер

Одесский "Черноморец" намерен прекратить сотрудничество с главным тренером Остапом Маркевичем. Сын экс-тренера сборной Украины Мирона Маркевича не проработал в Одессе и года.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники в Одессе, клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером уже в ближайшие дни.

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Сам Маркевич подтвердил эту информацию, отмечает Tribuna.com.

Тренер возглавил одесскую команду в октябре 2019 года. Под руководством Маркевича "Черноморец" идет на 10-м месте в Первой лиге Украины.

До этого Маркевич также работал в перволиговом "Агробизнесе".

Недавно Маркевич сообщил, что у "Черноморца" есть долги по зарплате за февраль 2020 года.

Краткая биография Маркевича

Остап Маркевич – сын известного украинского тренера Мирона Маркевича, родился 4 апреля 1978 года. Выступал за "Карпаты-2" (Львов). Был тренером в футбольной школе Мирона Маркевича в Винниках.

Работал в структуре ФК "Вильярреал" (Испания). В 2016-2019 гг. тренировал "Вильярреал» (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года – главный тренер " агробизнеса "(Волочиск).

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