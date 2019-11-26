Украинский клуб обидно уступил в Лиге чемпионов, побеждая 0:2

Южненский "Химик" потерпел поражение в своем втором матче группового раунда волейбольной Лиги чемпионов.

Химик – ЛКС 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15)

В домашнем поединке с польским "ЛКС" из Лодзя украинки выиграли два первых сета, но этим и ограничились.

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В следующих сетах преимущество польской команды было очевидным, и как результат – гости победили со счетом 3:2. В решающей партии украинкам не удалось зацепиться за победу, польки уверенно забрали этот сет себе – 15:8.

Счет мог быть еще большим, но в первом сете "ЛКС", выигрывая 23:20, умудрился проиграть пять мячей подряд.

Самой результативной в составе "Химика" стала Татьяна Козлова (20 очков). В "ЛКС" по 22 очка набрали Катарина Лазович и Изабела Ковалиньска.

В следующем матче "Химик" дома примет "Штутгарт" (он же "Альянс Воллей"). Этот поединок состоится 17 декабря.