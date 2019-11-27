Украинский клуб одержал первую победу в Лиге чемпионов и сохранил шансы на плей-офф

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Первая победа "Мотора" в Лиге чемпионов / ГК "Мотор"

Украинский "Мотор" одержал первую победу в гандбольной Лиге чемпионов.

В 10 туре группы "В" команда Ростислава Ланевича на своей площадке уверенно разобралась с португальским "Порту" – 33:29.

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На большой перерыв "Мотор" ушел с преимуществом в три мяча (19:16). В начале второго тайма "Порту" удалось сравнять счет, но украинский клуб сделал еще один рывок и одержал победу с разницей в четыре мяча.

Для "Мотора" – это первая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого украинский клуб дважды сыграл вничью и семь раз проиграл.

Украинский клуб с 4 очками остается на последнем месте в группе. В плей-офф выходят шесть лучших команд.

В 11 туре Лиги чемпионов "Мотор" 9 февраля дома примет МГК имени Мешкова.

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Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
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