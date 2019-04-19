Украинский клуб оспаривает лишение профессионального статуса

Футбольный клуб "Сумы" подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины относительно лишения профессионального статуса.

Во время рассмотрения апелляции "Сумы" продолжат выступления в Первой лиге Украины, сообщает "Футбол 1/2".

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Как известно, "Сумы" получили наказание за многократное участие в договорных матчах. Пожизненную дисквалификацию получили четыре игрока клуба, а также президент и помощник тренера "Сум". Еще часть игроков получила дисквалификацию на разный срок. В течение десяти дней клуб мог обжаловать решение, что и решил сделать.

"Суммы" сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

22 мая 2018 года полиция опубликовала список клубов, которые подозреваются в организации договорных матчей. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что клубов 35. Среди этих клубов есть и "Колос". Команда сейчас идет на третьей позиции в Первой лиге и претендует на попадание в УПЛ.

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