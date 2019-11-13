Украинский клуб отправил тренера в отставку из-за провала в Лиге чемпионов
Гандбольный клуб "Мотор" объявил об отставке главного тренера Николая Степанца. Причиной стало неудачное выступление команды в Лиге чемпионов.
Об увольнении Николая Степанца на встрече с игроками команды объявил президент клуба Олимпий Покатов, говорится на сайте ГК "Мотор".
Читайте также: Почему украинские спортсмены остаются без необходимого снаряжения от государства
Ближайшие выездные матчи «Мотора» в рамках Лиги чемпионов состоятся 17 и 20 ноября. К играм против "Монпелье" и "Киля" команду будет готовить второй тренер команды Ростислав Ланевич.
Перед тем команда сыграет в Скопье в рамках СЕХА-Лиги. Их соперником будет македонский "Вардар".
"Мотор" провалил выступление в Лиге чемпионов. В группе B запорожская команда пока занимает последнее место. В ее активе всего лишь одно очко (это выездная ничья с "Порто"). В прошлом туре главного еврокубка на домашней арене действующий чемпион Украины, ведя по ходу встречи 5 мячей, в результате уступил "Монпелье" с разницей в один мяч – 25:26.
Выбор редакции
-
Противостояние Лобановского с россиянином попало в топ-6 лучших дуэлей тренеров в историисегодня , 13:24
-
Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем с Эстонией: УЕФА снимает сюжет о командесегодня , 11:02
-
Полиция завела уголовное дело по факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо"12 ноября , 19:15