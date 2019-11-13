Украинский клуб отправил тренера в отставку из-за провала в Лиге чемпионов

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Николай Степанец
Николай Степанец

Гандбольный клуб "Мотор" объявил об отставке главного тренера Николая Степанца. Причиной стало неудачное выступление команды в Лиге чемпионов.

Об увольнении Николая Степанца на встрече с игроками команды объявил президент клуба Олимпий Покатов, говорится на сайте ГК "Мотор".

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Ближайшие выездные матчи «Мотора» в рамках Лиги чемпионов состоятся 17 и 20 ноября. К играм против "Монпелье" и "Киля" команду будет готовить второй тренер команды Ростислав Ланевич.

Перед тем команда сыграет в Скопье в рамках СЕХА-Лиги. Их соперником будет македонский "Вардар".

"Мотор" провалил выступление в Лиге чемпионов. В группе B запорожская команда пока занимает последнее место. В ее активе всего лишь одно очко (это выездная ничья с "Порто"). В прошлом туре главного еврокубка на домашней арене действующий чемпион Украины, ведя по ходу встречи 5 мячей, в результате уступил "Монпелье" с разницей в один мяч – 25:26.

 

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Гандбол Спорт
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