Украинский клуб подписал 33-летнего российского защитника

Хоккейный клуб "Днепр" объявил о подписании контракта с 33-летним защитником Сергеем Дорофеевым.

Об этом херсонцы сообщили на своем сайте.

Читайте также: В России матч детских хоккейных команд завершился массовой дракой с криками родителей: видео

Ранее хоккеист выступал за российские "Амур", "Крылья Советов", новокузнецкий "Металлург", "Северсталь", "Ижсталь", белорусский "Неман", казахстанский "Арланов" и "Бейбарыс".

В своем лучшем сезоне легионер набрал 41 (17 + 24) балл в 39 играх при показателе полезности +32.

Накануне херсонцы уже усилились нападающим "Белого Барса" Иваном Пановым.

Новый сезон УХЛ стартует 14 сентября – в первом матче сыграют "Днепр" и "Донбасс".

К слову, по итогам прошлого сезона "Днепр" проиграл "Донбассу" в финальной серии УХЛ со счетом 1:4.