Украинский клуб подписал футболиста, игравшего в оккупированном Крыму

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"Верес" усилился тремя футболистами
"Верес" усилился тремя футболистами / facebook.com/veres.club

Ровненский "Верес" подписал контракты с еще тремя новичками. В команду на правах свободных агентов официально присоединились полузащитники Валерий Кучеров и Антон Евдокимов, а также нападающий Сергей Чеботарев.

Контракты с новобранцами рассчитаны на полтора года, сообщает официальный сайт ФК "Верес".

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25-летний Кучеров ранее выступал за "Сталь" из Алчевска и Каменского, "Верес", киевский "Арсенал" и "Калуш". В клубе из Ровно футболист провел 40 матчей.

В послужном списке 23-летнего Евдокимова – опыт выступлений за донецкий "Металлург", краматорский "Аванград" и "Сталь" из Каменского.

В свою очередь, 27-летний Чеботарев является воспитанником "Днепра". Также играл за "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнафта" и "Севастополь". Также в 2015-2016 годах Чеботарев выступал за "Кафу" из Феодосии во временно оккупированном Россией Крыму.

На зимний перерыв во Второй лиге "Верес" отправился на 6 месте в турнирной таблице группы А, набрав 24 очка после 17 матчей.

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Теги: Аннексия Крыма Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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