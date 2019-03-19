Украинский клуб подписал легионера из турецкой лиги

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Дарлингтон Игвекали
Дарлингтон Игвекали / olimpik.com.ua

Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контракта с нигерийским защитником Дарлингтон Игвекали.

С 18-летним футболистом подписано соглашение сроком до лета 2023 года. Он будет выступать под 20-м номером, информирует сайт дончан.

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Предыдущим клубом игрока был ФК "Аланияспор" (Турция).

Новичок "Олимпика" родился в Нигерии и является воспитанником "Magic international football club ENUGU". После окончания учебы в академии попал в турецкий "Аланьяспор".

В течение полугода тренировался с первой командой и выступал в молодежном первенстве турецкой лиги U-21, где сыграл восемь поединков.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Олимпик
Источник: 24 Канал
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