Украинский клуб подписал легионера из турецкой лиги

Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контракта с нигерийским защитником Дарлингтон Игвекали.

С 18-летним футболистом подписано соглашение сроком до лета 2023 года. Он будет выступать под 20-м номером, информирует сайт дончан.

Читайте также: "Олимпик" официально обвинил украинских арбитров в неправильном судействе: видео

Предыдущим клубом игрока был ФК "Аланияспор" (Турция).

Новичок "Олимпика" родился в Нигерии и является воспитанником "Magic international football club ENUGU". После окончания учебы в академии попал в турецкий "Аланьяспор".

В течение полугода тренировался с первой командой и выступал в молодежном первенстве турецкой лиги U-21, где сыграл восемь поединков.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram