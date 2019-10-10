Украинский клуб поиздевался над соперником в Лиге чемпионов и вышел в Элитраунд

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Халле Гооик – Продэксим результат и обзор матча
Халле Гооик – Продэксим результат и обзор матча

Херсонский "Продэксим" сыграл свой второй поединок основного раунда футзальной Лиги чемпионов.

Халле Гооик – Продэксим 3:7

После ничьей с "Бенфикой" херсонцы встречались с хозяевами паркета – бельгийским клубом "Халле Гооик" и одержали разгромную победу 3:7.

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Начало матча было за хозяевами, и украинцам пару раз откровенно повезло (штанга и пару острых моментов), однако до конца тайма "Продэксим" выровнял игру, а под занавес первой двадцатиминутки и вовсе сделал комфортное преимущество в счете. Ронин на 19-й и 20-й минутах оформил дубль.

После перерыва украинцы действовали уверенно и не позволили усомниться в своем превосходстве. Устроив перестрелку, "Продэксим" забил пять мячей, хотя и пропустил три гола.

Таким образом, "Продэксим" за тур до финиша гарантировал себе выход в Элитраунд, и теперь матч с "Аразом" будет влиять лишь на итоговое распределение мест в группе.

В элитном раунде 16 клубов разобьют опять-таки на четыре группы, победители которых получат пропуск в финальный этап. Срок проведения элит-раунда – 19-24 ноября. Жеребьевка – 18 октября (начало – в 15:00 по киевскому времени).

Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу состоится 23-25-го или 24-26 апреля 2020 года на площадке одного из участников.

blog_ava
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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Футзал Спорт
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