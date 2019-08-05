Украинский клуб потерял двух лидеров накануне первого матча в Лиге Европы

В четверг, 8 августа, "Мариуполь" сыграет свой первый матч в текущем розыгрыше Лиги Европы. Соперником азовцев выступит голландский АЗ. До этого поединка украинский коллектив подходит с кадровыми потерями.

Приазовцам не помогут центральный защитник Сергей Яворский и нападающий Руслан Фомин.

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Сергей Яворский точно не сыграет в первом поединке с АЗ, но до игры с "Карпатами" может и успеет восстановиться. А вот Руслан Фомин выбыл как минимум на три недели.

"Что же, теперь в матче Лиги Европы в роли чистого нападающего может сыграть Владислав Вакула или Игорь Тищенко, которого на сборах мы пробовали в этой роли. Будем думать, как выйти из этого положения", – сказал главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич в комментарии "Команда №1".

"Мариуполь" проведет первую игру против АЗ дома 8 августа, старт поединка – в 20:00. Если команда Бабича пройдет в следующий раунд, то в плей-офф Лиги Европы может сыграть с "Антверпеном" или "Викторией" Пльзень.