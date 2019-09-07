Украинский клуб продал все билеты на матчи на новом стадионе

Житомирское "Полесье" возвращается в родной город. Команда впервые сыграет официальный матч на домашнем стадионе "Спартак Арена" в Житомире. Все билеты на матч Второй лиги против "Калуша" были проданы.

До этого стадион находился на реконструкции. Начали ее еще в 2018 году. Стоимость реконструкции стадиона по состоянию на 15 августа 2018 года составляла 45 миллионов 577 тысяч 888 гривен. 7 февраля 2019 года на сессии депутаты проголосовали за выделение на реконструкцию стадиона "Спартак" еще 7,6 миллиона гривен.

Читайте также: УЕФА перечислила около 380 миллионов евро, назначенных УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса

Пока шла реконструкция, "Полесье" играло на стадионе "Авангард" в Новоград-Волынском, что в Житомирской области. Поэтому первый матч команды в родном городе вызвал немалый ажиотаж. Все билеты на игру против "Калуша" были проданы. Стадион вмещает почти 6 тысяч зрителей, а билет стоил от 30 до 100 гривен.

Торжественное открытие стадиона "Спартак Арена" состоялось 22 августа 2019 года. В этот день в Житомире состоялся турнир памяти морского пехотинца Дмитрия Рудя. Дмитрий Рудь погиб 16 мая 2018 года на Донетчине во время вражеского обстрела позиций ВСУ. Ему было всего 20 лет. В рамках турнира прошли первые футбольные матчи на реконструированном стадионе "Спартак Арена". Много житомирцев и гостей города в этот день пришли поддержать любимые команды и почтить память Героя Дмитрия Рудя.

Читайте также: "Александрия" бесплатно отвезет болельщиков на матч Лиги Европы в Германию

До этого 18 июля на этом стадионе "Полесье" сыграло товарищеский матч против ФК "Купол" – команды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Стоит добавить, что матч "Полесье" – "Калуш", который состоится в воскресенье, 8 сентября, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кристиной Козорог.