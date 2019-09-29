Украинский клуб проиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов

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"Мотор" проиграл "Вардару"
"Мотор" проиграл "Вардару" / handball.motorsich.com

Гандбольный клуб "Мотор" потерпел третье поражение в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда дома минимально уступила "Вардару".

"Мотор" удачно начал матч, выиграв первую половину встречи 18:16. Однако во второй команда из Северной Македонии довольно быстро сравняла счет. Поэтому оба клуба поочередно выходили вперед. Но итоговую победу таки праздновал "Вардар" – 30:31.

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Это поражение стало третьим для "Мотора" в Лиге чемпионов Европейской гандбольной федерации. Команда занимает последнее место в группе B.

Стоит отметить, что "Мотор" уже играл с "Вардаром" в сентябре 2019 года. Однако тогда это был матч SEHA Лиги, и тогда украинская команда дома победила 32:31. Там "Мотор" после трех туров имеет три победы. Следующий матч "Мотор" проведет именно в SEHA Лиге против сербской "Войводины" на выезде. Игра запланирована на вторник, 1 октября.

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Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
Источник: 24 канал
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