Украинский клуб проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира

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"Мотор" вылетел из Лиги чемпионов
"Мотор" вылетел из Лиги чемпионов / Фото Андрея Потапова

Гандбольный "Мотор" потерпел поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Команда на выезде уступила польскому "Виве Кельце".

Виве Кельце – Мотор 34:29 (17:12, 17:17)

Первый матч между этими командами в Запорожье закончился вничью 33:33. Поэтому для прохода в следующую стадию "Мотору" надо было побеждать. Однако четыре пропущенных гола подряд в конце первого тайма усложнили эту задачу. "Мотор" проиграл первый тайм с разницей в 5 голов – 17:12.

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Во втором тайме игра была равная. Обе команды забросили по 17 мячей. Однако поляки сохранили свое преимущество после первого тайма. Поэтому именно они выиграли этот матч.

И именно "Виве Кельце" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Там их соперником будет французский ПСЖ.

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Теги: Спорт Новости Спорта Гандбол
Источник: 24 Канал
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