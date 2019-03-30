Украинский клуб проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира
Гандбольный "Мотор" потерпел поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Команда на выезде уступила польскому "Виве Кельце".
Виве Кельце – Мотор 34:29 (17:12, 17:17)
Первый матч между этими командами в Запорожье закончился вничью 33:33. Поэтому для прохода в следующую стадию "Мотору" надо было побеждать. Однако четыре пропущенных гола подряд в конце первого тайма усложнили эту задачу. "Мотор" проиграл первый тайм с разницей в 5 голов – 17:12.
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Во втором тайме игра была равная. Обе команды забросили по 17 мячей. Однако поляки сохранили свое преимущество после первого тайма. Поэтому именно они выиграли этот матч.
И именно "Виве Кельце" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Там их соперником будет французский ПСЖ.
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