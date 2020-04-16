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Украинский клуб проиграл в CAS дело о договорных матчах

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"Олимпик" проиграл в CAS дело о договорных матчах / shakhtar.com

Футбольный клуб "Олимпик" проиграл дело о договорных матчах в Спортивном арбитражном суде (CAS). Украинский клуб судился с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о победе Украинской ассоциации футбола в фейсбуке.

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"Украинская ассоциация футбола одерживает важную победу в Спортивном суде Лозанны. На этот раз в деле о договорных матчах, в котором фигурировали игроки ФК "Олимпик", – написал Павелко.

По словам Павелко, это первый успех его команды в борьбе с матчами с фиксированными результатами на высоком уровне.

Редакция Спорт24 обратилась к ФК "Олимпик" за комментарием и ожидает ответа от юриста клуба.

В чем обвиняют ФК "Олимпик"?

  • Команды "Олимпика" U-19 и U-21 были уличены в договорных матчах и отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20.
  • Это тянуло автоматический отказ в выдаче лицензии клубу, ведь участие молодежных команд в чемпионате обязательно согласно регламенту.
  • Однако "Олимпик" все же получил лицензию и продолжил выступать в украинской Премьер-лиге.
  • По сообщению FootballHub, из-за договорных матчей пожизненно были дисквалифицированы следующие футболисты: Назар Единак, Вадим Счастливцев, Владислав Писковой, Артем Козлов, Лука Надирадзе, Богдан Степаненко.
  • Донецкий клуб считает, что Комитет по этике и честной игре сфальсифицировал расследование по делу договорных матчей с участием "Олимпика" U-21 и U-19. Это и стало причиной обращения в CAS.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта ФК Олимпик Спорт Футбол
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