Украинский клуб просматривает футболиста, который оказался ненужным "Ливерпулю"

Наставник "Колоса" Руслан Костышин рассказал об игроках, которые находятся в команде на просмотре. Клуб из Коваливки просматривает игрока, который не подошел английскому "Ливерпулю".

Костышин не назвал имя футболистов, которых просматривает "Колос". Но известно, что они французы.

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Два француза на просмотре. Один из них был на просмотре в академии "Ливерпуля". Посмотрим, как они будут выглядеть. Если футболист хороший, будет помогать команде, почему нет. Но им надо быть на голову сильнее. Игроки, которых мы подписали, действительно хорошие исполнители. Если бы не согласие президента, эти переходы не состоялись бы,

– сказал Костышин в эфире "Футбол news".

Вместе с тем, наставник "колосков" рад, что команде удалось усилиться экс-играком "Динамо" Андреем Богдановым.

Рад, что подписали Богданова, мне нравится, как он ведет игру. Надеемся, что станем более разноплановыми в плане ведения игры, позиционной атаки. Он умеет сохранить мяч, поменять вектор атаки,

– добавил Костышин.