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Украинский клуб разорвал контракты со всеми игроками из-за досрочного завершения сезона

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МБК "Николаев" прекратил сотрудничество со всеми баскетболистами после досрочного завершения сезона в Суперлиге.

В связи с решением исполкома ФБУ о прекращении чемпионата Украины 2019/2020 среди команд Суперлиги и высшей лиги, 13 марта состоялось собрание игроков, тренерского состава и руководства МБК "Николаев", на котором было объявлено о том, что по согласованию с агентами игроков контракты на сезон 2019/2020 считаются утратившими силу.

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"Корабелы" обязуются выполнить финансовые обязательства, прописанные в контрактах баскетболистов, и предоставить легионерам авиабилеты на дорогу домой.

Игроки остаются в Николаеве, могут проводить индивидуальные тренировки в залах клуба до подписания контракта с другой командой, но не позднее 1 июня 2020 года.

  • По итогам сезона "Николаев" занял седьмое место в турнирной таблице Суперлиги с 8 победами в 26 матчах.
  • При этом Финал четырех Кубка Украины, куда вышли "Днепр", "Киев-Баскет", "Одесса" и "Химик", был перенесен на сентябрь нынешнего года в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Коронавирус в Украине БК Николаев Баскетбол
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