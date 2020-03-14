Украинский клуб разорвал контракты со всеми игроками из-за досрочного завершения сезона
МБК "Николаев" прекратил сотрудничество со всеми баскетболистами после досрочного завершения сезона в Суперлиге.
В связи с решением исполкома ФБУ о прекращении чемпионата Украины 2019/2020 среди команд Суперлиги и высшей лиги, 13 марта состоялось собрание игроков, тренерского состава и руководства МБК "Николаев", на котором было объявлено о том, что по согласованию с агентами игроков контракты на сезон 2019/2020 считаются утратившими силу.
К слову НБА приостановила сезон из коронавируса у игроков "Юты Джаз"
"Корабелы" обязуются выполнить финансовые обязательства, прописанные в контрактах баскетболистов, и предоставить легионерам авиабилеты на дорогу домой.
Игроки остаются в Николаеве, могут проводить индивидуальные тренировки в залах клуба до подписания контракта с другой командой, но не позднее 1 июня 2020 года.
- По итогам сезона "Николаев" занял седьмое место в турнирной таблице Суперлиги с 8 победами в 26 матчах.
- При этом Финал четырех Кубка Украины, куда вышли "Днепр", "Киев-Баскет", "Одесса" и "Химик", был перенесен на сентябрь нынешнего года в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Выбор редакции
-
"Львов" и "Карпаты" вновь сыграли вничью в дерби: 2 нереализованные пенальти и удаление – видеосегодня , 16:06
-
Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, но проиграл большой Хрустальный глобус норвежцу Бёсегодня , 15:30
-
Приостановление еврокубков, отмена товарищеских матчей сборной Украины: новости спорта 13 мартасегодня , 07:35