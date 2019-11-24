Украинский клуб выставил за дверь сразу 9 футболистов перед зимним перерывом

Клуб Первой лиги "Черкасщина", который занимает последнее место в турнирной таблице, после осенней части чемпионата расстался сразу с девятью игроками.

Об этом сообщает фан-аккаунт клуба в Instagram.

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По обоюдному согласию контракты были расторгнуты с Алексеем Майбородой, Юрием Малей, Иваном Антонюком, Андреем Фаюком, Евгением Задорожнюком, Александром Медведем, Михаилом Цеброй, Тимуром Пограничным и Максимом Зеленевичем.

Кроме этого, клуб вскоре могут покинуть еще два игрока. "Черкасщина" предложила расторжение контракта Александру Цыбульнику и Дмитрию Кошелюку, но игроки пока не подписали соглашение о том, что готовы уйти из команды.

Ранее главный тренер команды Александр Кирилюк заявил, что в клубе большие проблемы с финансированием и сравнил свою работу с "выживанием".

В последнем матче осенней части сезона "Черкащина" проиграла "Ингульцу" (1:2), клуб Кирилюка имеет всего 6 очков после 19 сыгранных туров.