Украинский клуб выставил за дверь сразу 9 футболистов перед зимним перерывом

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ФК "Черкасщина" / Пресс-служба ФК "Черкасщина"

Клуб Первой лиги "Черкасщина", который занимает последнее место в турнирной таблице, после осенней части чемпионата расстался сразу с девятью игроками.

Об этом сообщает фан-аккаунт клуба в Instagram.

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По обоюдному согласию контракты были расторгнуты с Алексеем Майбородой, Юрием Малей, Иваном Антонюком, Андреем Фаюком, Евгением Задорожнюком, Александром Медведем, Михаилом Цеброй, Тимуром Пограничным и Максимом Зеленевичем.

Кроме этого, клуб вскоре могут покинуть еще два игрока. "Черкасщина" предложила расторжение контракта Александру Цыбульнику и Дмитрию Кошелюку, но игроки пока не подписали соглашение о том, что готовы уйти из команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФК Черкащина припинила співпрацю з дев’ятьма гравцями після матчу 19 туру Першої ліги з Інгульцем (1:2). Угоду за обопільною згодою розірвав Майборода Олексій, Малєй Юрій, Антонюк Іван, Фаюк Андрій, Задорожнюк Євген, Медведь Олександр, Цебро Михайло, Погранічний Тимур і Зеленевич Максим. Зазначимо, що Цибульник Олександр папери про розірвання договору ще не підписав, хоча клуб йому запропонував. Також цю процедуру запропонували Дмитру Кошелюку, але він теж ще не підписав.

Публикация от ОПФК "Черкащина" Черкаси (@opfk_cherkashchina)

Ранее главный тренер команды Александр Кирилюк заявил, что в клубе большие проблемы с финансированием и сравнил свою работу с "выживанием".

В последнем матче осенней части сезона "Черкащина" проиграла "Ингульцу" (1:2), клуб Кирилюка имеет всего 6 очков после 19 сыгранных туров.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Черкасс
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