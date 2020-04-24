24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Украинца, который является лидером европейского клуба, хотят натурализовать

- Читати новину українською
Александр Нойок
Александр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Бывший тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб высказался о возможной натурализации украинского полузащитника "Динамо" Брест Александра Нойока.

Ранее сам Нойок заявлял, что готов сменить гражданство. Хавбек играет в Беларуси с 2016 года и рассмотрит конкретное предложение поменять паспорт.

Смотрите также Пушечный гол Нойока, ассист Милевского и дебют Хачериди: "Динамо" победило в Беларуси – видео

Александр Нойок – один из лучших игроков чемпионата Беларуси, на своей позиции так точно. Говорят, что его хотят натурализовать и сыграть за сборную Беларуси. Я положительно отношусь к натурализации, она создает конкуренцию внутри рынка, заставляет развиваться белорусских игроков,
– сказал Олег Дулуб.

  • Александр Нойок играет в чемпионате Беларуси с марта 2016 года после перехода в минское "Динамо" из "Металлиста". С 2018 года полузащитник выступает за "Динамо" Брест.
  • В свое время Нойок выступал за сборные Украины разных возрастов, в том числе U-21. Однако сыграть за национальную команду страны Александр шанса не получал.
  • Сейчас Нойок – самый дорогой игрок чемпионата Беларуси. Аналитический портал Transfermarkt оценил 27-летнего украинца в 1,5 миллиона евро.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости Беларуси Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Президент УАФ назвал условия, с которыми сезон в Украине может завершиться досрочно
сегодня , 16:20 Президент УАФ назвал условия, с которыми сезон в Украине может завершиться досрочно
Юрій Семенюк
Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
23 апреля , 19:22 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема