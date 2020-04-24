Украинца, который является лидером европейского клуба, хотят натурализовать

Бывший тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб высказался о возможной натурализации украинского полузащитника "Динамо" Брест Александра Нойока.

Ранее сам Нойок заявлял, что готов сменить гражданство. Хавбек играет в Беларуси с 2016 года и рассмотрит конкретное предложение поменять паспорт.

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Александр Нойок – один из лучших игроков чемпионата Беларуси, на своей позиции так точно. Говорят, что его хотят натурализовать и сыграть за сборную Беларуси. Я положительно отношусь к натурализации, она создает конкуренцию внутри рынка, заставляет развиваться белорусских игроков,

– сказал Олег Дулуб.

Александр Нойок играет в чемпионате Беларуси с марта 2016 года после перехода в минское "Динамо" из "Металлиста". С 2018 года полузащитник выступает за "Динамо" Брест.

В свое время Нойок выступал за сборные Украины разных возрастов, в том числе U-21. Однако сыграть за национальную команду страны Александр шанса не получал.

Сейчас Нойок – самый дорогой игрок чемпионата Беларуси. Аналитический портал Transfermarkt оценил 27-летнего украинца в 1,5 миллиона евро.

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