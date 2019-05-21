Украинский квартет Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов на финале в Мадриде
За считанные минуты до начала в Мадриде финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2019 года перед болельщиками со всего мира выступит украинский квартет Asturia.
Струнный квартет, состоящий из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цибко (виолончель), представит зрителям свое особое прочтение легендарного гимна Лиги чемпионов в момент, когда игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" выстроятся на поле перед главным матчем сезона в европейском клубном футболе.
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"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, это невероятная возможность для нас. Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление", – отметила Марослава Цибко .
Участницы квартета получили классическое музыкальное образование в киевской Национальной академии имени Чайковского. В их активе победы во многих государственных конкурсах скрипачей и виолончелистов. Впоследствии группа разработала собственный уникальный стиль благодаря использованию современных электронных музыкальных инструментов.
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Имя квартета Asturia происходит от одноименного названия произведения известного испанского композитора Исаака Альбениса. Его композиция Asturia стала первой современной обработкой в творчестве группы и с тех пор является ее визитной карточкой.
Квартет Asturia выпустил в 2017 году свой первый альбом, в который вошли как оригинальные аранжировки классических произведений, так и собственные версии современных исполнителей – Леди Гаги, Мадонны и Depeche Mode.
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Стоит отметить, что в 2018 году, когда финал Лиги чемпионов проходил в Киеве, группа Asturia выступила на большом концерте по этому случаю
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