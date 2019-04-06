Украинский легионер неожиданно сравнил зарплату в Украине и Бельгии

28-летний полузащитник "Гента" и сборной Украины по футболу Роман Безус рассказал о разнице в зарплатах в чемпионатах Украины и Бельгии.

В интервью Youtube-канала "Отдушивдушу" футболист рассказал, что до кризиса получал на родине гораздо больше, чем сейчас в Бельгии.

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В Украине зарплаты были больше, чем в Бельгии. До кризиса в чемпионате. Зарплаты средние были больше, чем сейчас в Бельгии. Сейчас меньше. А у некоторых и вовсе нет. Зарплата, вроде, есть, но ее не платят (смеется). Если не брать "Динамо" и "Шахтер", то средний уровень – тысяч 5-6. Точные расценки не знаю,

– рассказал Безус.

Также Роман Безус рассказал, что сам он мог получать зарплату, больше в 2,5 раза, в турецком клубе из низшей лиги, но такой вариант отверг. Самую большую же премию получал в размере 20-25 тысяч, когда еще играл в Украине.

В Украине Роман Безус выступал в составе "Ворсклы", "Динамо" и "Днепра", откуда перешел в бельгийский "Сент-Трюйден".

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