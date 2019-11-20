Украинский легионер получил тяжелую травму в европейском чемпионате

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский получил травму. У него диагностировано сотрясение мозга.

Центрбэк получил сотрясение мозга и пропустит две недели. Чигринский не поможет АЕК в матчах против Ариса и ОФИ, сообщает nicemagazine.gr.

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Ожидается, что Чигринский будет готов к матчу 13 тура чемпионата Греции против "Паниониса".

В текущем сезоне на счету украинца 9 матчей и один гол. АЕК после 10 туров занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера "Олимпиакоса" составляет девять очков.

С АЕКом Чигринского связывает контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон. В составе греков украинец в позапрошлом сезоне стал чемпионом Греции.

Дмитрий Чигринский выступает за АЕК с июля 2016 года. Во всех турнирах 33-летний защитник сыграл в Греции 82 матча, забив 3 мяча.