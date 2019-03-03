Украинский "Мотор" проиграл французам, но пробился в плей-офф Лиги чемпионов по гандболу

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов по гандболу запорожский "Мотор" уступил парижскому ПСЖ, впрочем все же пробился в плей-офф.

"Мотор" проигрывает, но идет дальше. Лучший украинский гандбольный клуб завершил групповой этап Лиги чемпионов поражением ПСЖ.

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Впрочем, это не помешало запорожцам пробиться в плей-офф. Какое-то время "Мотору" удавалось на равных играть с одним из лучших клубов Европы, впрочем, в середине первого тайма травмировался ведущий разыгрывающий команды Айденас Малашинскас. Без него запорожцы не справились. 31:25 за ПСЖ.



"Мотор" – ПСЖ // motorsich.com

Поэтому "Мотор" заканчивает групповой этап на 5-й строчке и выходит в одну восьмую финала. Там украинцев ждет победитель Лиги чемпионов 2016 года польский "Виве Кельце". Первые матчи будут уже в конце марта.

Видео: "Мотор" пробился в плей-офф

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