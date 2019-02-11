Украинский "Мотор" в драматичном поединке обыграл одну из лучших команд Европы по гандболу
Украинский "Мотор" одержал драматическую победу в Лиге Чемпионов по гандболу. Запорожцы продемонстрировали несгибаемый характер в дуэли с немецким "Фленсбургом".
Гости довольно быстро смогли заработать себе гандикап. В качестве аутсайдера украинцы пробыли почти до конца матча.
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И в решающий момент "Мотор" сделал рывок, который немцы откровенно упустили. Хозяева забросили 4 мяча подряд и вырвали важнейшую победу.
Почти до конца матча украинцы были аутсайдерами
Однако в решающий момент "Мотор" забросил 4 мяча подряд
В итоге – 28:26. Запорожцы поднялись на шестое место своей группы, дающее право сыграть в 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов.
17 февраля Мотор на выезде встретится с венгерским Сегедом. Это будет поединок 12-го тура группового этапа турнира.
Видео: "Мотор" получил драматическую победу