Украинский "Мотор" в драматичном поединке обыграл одну из лучших команд Европы по гандболу

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Запорожский "Мотор"
Запорожский "Мотор" / handball.motorsich.com

Украинский "Мотор" одержал драматическую победу в Лиге Чемпионов по гандболу. Запорожцы продемонстрировали несгибаемый характер в дуэли с немецким "Фленсбургом".

Гости довольно быстро смогли заработать себе гандикап. В качестве аутсайдера украинцы пробыли почти до конца матча.

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И в решающий момент "Мотор" сделал рывок, который немцы откровенно упустили. Хозяева забросили 4 мяча подряд и вырвали важнейшую победу.

мотор гандбол
Почти до конца матча украинцы были аутсайдерами

мотор гандбол
Однако в решающий момент "Мотор" забросил 4 мяча подряд

В итоге – 28:26. Запорожцы поднялись на шестое место своей группы, дающее право сыграть в 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов.

17 февраля Мотор на выезде встретится с венгерским Сегедом. Это будет поединок 12-го тура группового этапа турнира.

Видео: "Мотор" получил драматическую победу

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Теги: Спорт Гандбол Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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