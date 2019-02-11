Украинский "Мотор" в драматичном поединке обыграл одну из лучших команд Европы по гандболу

Украинский "Мотор" одержал драматическую победу в Лиге Чемпионов по гандболу. Запорожцы продемонстрировали несгибаемый характер в дуэли с немецким "Фленсбургом".

Гости довольно быстро смогли заработать себе гандикап. В качестве аутсайдера украинцы пробыли почти до конца матча.

Читайте также: Гандбол: запорожский "Мотор" опустился до критической отметки в Лиге Чемпионов

И в решающий момент "Мотор" сделал рывок, который немцы откровенно упустили. Хозяева забросили 4 мяча подряд и вырвали важнейшую победу.



Почти до конца матча украинцы были аутсайдерами



Однако в решающий момент "Мотор" забросил 4 мяча подряд

В итоге – 28:26. Запорожцы поднялись на шестое место своей группы, дающее право сыграть в 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов.

17 февраля Мотор на выезде встретится с венгерским Сегедом. Это будет поединок 12-го тура группового этапа турнира.

Видео: "Мотор" получил драматическую победу

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram